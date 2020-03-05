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تسجيل 4 إصابات بفيروس "كورونا" بين سياح في بيت جالا بالضفة الغربية

أخبار العالم العربي

تسجيل 4 إصابات بفيروس
Reuters
بيت جالا، الضفة الغربية
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قالت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، إنه تم تسجيل إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا، في أحد فنادق منطقة بيت جالا، بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

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وأكدت الوكالة أنه تقرر الحجر الصحي على الموظفين والمقيمين في الفندق، واتخاذ إجراءات سريعة والالتزام بالتعليمات الطبية.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا، لإسرائيليين عائدين من الخارج.

وقالت مراسلتنا إن أكثر من 50 ألف إسرائيلي يقبعون في الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى القيود التي فرضتها وزارة الصحة، من بينها القيود على السفر إلى الخارج وإلغاء مباريات رياضية وفعاليات جماهيرية.

المصدر: معا+RT

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