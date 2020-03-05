السعودية: قرار بإغلاق الحرمين الشريفين عقب انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر

قررت المملكة العربية السعودية الخميس، إغلاق الحرمين الشريفين عقب انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة واحدة، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس المستجد.

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وقال مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنه وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة، فقد تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.

كما تقرر، وفق ما أفادت وكالة "واس"، عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع.

المصدر: واس