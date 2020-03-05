 
مباشر

صورة غير مسبوقة لصحن الطواف في الكعبة بعد وقف العمرة بسبب فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

صورة غير مسبوقة لصحن الطواف في الكعبة بعد وقف العمرة بسبب فيروس كورونا
Reuters
الكعبة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ne3w

أظهر بث قناة "القرآن الكريم" السعودية، الحرم المكي، وهو خال تماما من المعتمرين، وذلك لأول مرة يحدث بهذا الشكل.

صورة غير مسبوقة لصحن الطواف في الكعبة بعد وقف العمرة بسبب فيروس كوروناصورة صحن الطواف حول الكعبة
إقرأ المزيد
كورونا.. السعودية تتخذ إجراءات احترازية إضافية على المنافذ الحدودية
كورونا.. السعودية تتخذ إجراءات احترازية إضافية على المنافذ الحدودية

ويظهر مصلى الحرم وصحن الطواف والصفا والمروة، خاليين تماما من المصلين والمعتمرين، بعد أن طبقت السلطات السعودية قرارا يمنع العمرة والزيارات للمملكة كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.

كما تقوم السلطات السعودية حاليا بعملية تعقيم وتطهير ساحات الحرم المكي، ما تسبب أيضا في قلة عدد الموجودين في ساحات الحرم.

صورة غير مسبوقة لصحن الطواف في الكعبة بعد وقف العمرة بسبب فيروس كوروناصحن الطواف

وكانت السلطات السعودية أعلنت يوم الأربعاء 26 فبراير تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا