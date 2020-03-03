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الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أخبار العالم العربي

الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد
Reuters Ahmed Jadallah
مختبر في إحدى مستشفيات الإمارات
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أعلنت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وأشارت الوزارة في بيان لها، بأن "الحالات تعود لجنسيات مختلفة تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصا من ألمانيا وآخر من كولومبيا، جرى التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين أعلن عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا".

وأكد البيان على أن "إجمالي عدد الحالات المعلن عنها 27 حالة شفي منها 5 حالات"، مشيرا إلى أن الحالات التي تم رصدها في وضع صحي مستقر وتتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة".

من جهة أخرى، نوهت الوزارة إلى أنه "تم فحص جميع المتواجدين في الفندقين قيد الحجر الصحي وسمح للأشخاص غير المخالطين بصورة مباشرة مع اللاعبين والفرق الفنية والإدارية بمغادرة الفندق بعد أن جرى التأكد من سلامتهم".

وأكدت الوزارة أنها تلتزم مبدأ الشفافية في تعاملها مع جميع الحالات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وأنه منذ ظهور الوباء في الصين تكاتفت جهود جميع الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة انتشار الفيروس في داخل الدولة والتعامل معها وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع.

المصدر: وام 

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