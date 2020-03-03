الصين تقدم وثائق لمصر لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت الحكومة المصرية أن الحكومة الصينية سلمت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد خلال زيارتها للصين الوثائق الفنية المحدثة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لمواجهة فيروس كورونا.

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وأشارت الحكومة المصرية إلى أن الزيارة التي قامت بها الوزيرة تهدف إلى تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، لافتة إلى أن الصين قدمت هدايا قيمة جدا لمصر عبارة عن الوثائق الفنية المحدثة (النسخة السادسة) للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لمواجهة فيروس كورونا والتقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة التي قام به وفد الخبراء إلى مناطق عديدة في الصين، وأن هذه الوثائق ستفيد مصر في الإجراءات الاحترازية للسيطرة على المرض.

وأشارت إلى أن مصر وضعت خطة احترازية ووقائية جيدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه تمت مراجعة جميع الاستعدادات من قبل الهيئات المعنية والوزارات المعنية ومنظمة الصحة العالمية.

المصدر: RT