وزيرة الصحة المصرية في الصين لتبادل الخبرات في مكافحة كورونا

أكدت وزيرة الصحة والسكان في مصر هالة زايد، على أن زيارتها إلى الصين تأتي في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التضامن مع الصين حكومة وشعبا.

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وأشارت زايد، التي ترافق شحنة من المساعدات الطبية المصرية للصين، إلى أنها "تحمل رسالة مواساة وتعزية من الرئيس السيسي إلى الشعب الصيني في ضحايا فيروس كورونا المستجد".

وأضافت أن "ما قامت به مصر من نجاح غير مسبوق في القضاء على فيروس "سي"، كان بفضل الدعم الذي وفرته الصين حينها لمصر من مواد خام خاصة بالعقار".

ولفتت إلى أن "زيارتها للصين تهدف إلى تبادل الخبرات والبيانات مع السلطات الصحية في الصين، وأن بكين قدمت هدية قيمة جدا لمصر عبارة عن وثائق فنية محدثة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة الفيروس، ونسخة عن التقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة للخبراء إلى مناطق عديدة".

وذكر المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، أنه "فور وصول الوزيرة والوفد المرافق إلى مطار بكين تم إخضاعهم لكافة الفحوص بالمطار".

من جهته، أشاد نائب رئيس البرلمان الصيني بمبادرة مصر الإنسانية في إنارة معالم مصرية تاريخية هامة بلون العلم الصيني، وقال: "الصديق وقت الضيق".

المصدر: RT