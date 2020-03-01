مصر تضيء معالمها التاريخية بلون علم الصين تضامنا مع بكين ضد كورونا (فيديو)

أضاءت مصر واجهات قلعة صلاح الدين بالقاهرة ومعابد الكرنك بالأقصر وفيلة في أسوان بلون علم الصين، تعبيرا عن تضامن شعب مصر مع الصين وشعبها في مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن البادرة جاءت بناءا على توجيهات من وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني.

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من جهتها، غادرت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، متوجه إلى الصين، في زيارة لتبادل الخبرات في الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومرافقة مساعدات طبية للشعب الصيني.

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وقالت زايد قبيل توجهها للمطار، إن "الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية، وتم إجراء 1443 تحليلا لحالات مشتبه فيها حتى اليوم، وأثبت إيجابية حالة واحدة تم التعامل معها ولم تظهر أي أعراض عليها".

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وأضافت، أن "باقي الحالات أظهرت التحاليل سلبيتها"، مشيرة إلى إجراء الفحوص اللازمة لـ13 مواطنا قدموا من العمرة، وثبت سلبية النتائج، بالإضافة إلى 300 وحالتين جرى إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية.

ناصر حاتم – القاهرة