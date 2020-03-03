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كورونا يحرم الكويتيين الشيشة

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كورونا يحرم الكويتيين الشيشة
Reuters
الكويت
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دعت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة التقيد بوسائل الوقاية الصحية الشخصية في صالونات الحلاقة والنوادي الصحية الرياضية والاجتماعية والمقاهي.

وقررت الوزارة منع الشيشة في جميع المقاهي خلال الوقت الراهن، كإجراء احترازي للحفاظ على السلامة العامة، وتجنب تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب 56 شخصا حتى الآن في الكويت.

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ووجهت الصحة الكويتية بـ"منع جميع المقاهي من تداول النرجيلة (الشيشة) في الوقت الراهن، حتى تقييم الوضع الصحي في البلاد".

كما طالبت "جميع العاملين في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية والنوادي الصحية والرياضية والاجتماعية بتوفير بيئة صحية، والالتزام بوسائل الوقاية الشخصية من استخدام القفازات والكمامات، واستخدام المطهرات والمعقمات".

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة إجراءات احترازية اتخذتها الكويت أخيرا عقب وصول الفيروس إلى البلاد عن طريق المواطنين العائدين من إيران، تضمنت تعليق الرحلات إلى بضع دول، ووضع العائدين من الدول الموبوءة بالحجر الصحي، وإلغاء الأنشطة والفعاليات، وتعليق الدراسة.

المصدر: كونا

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