الكويت تنفي وضع وزير تحت حجر منزلي بسبب كورونا

نفت السلطات الكويتية ما تم تداوله بشأن وضع وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص بالحجر المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

جاء ذلك على لسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة المواصلات عبير الشريدة، التي أكدت أن الوزير الحريص حاليا بإجازة خاصة في بريطانيا وتحديدا بالعاصمة لندن، ومن المقرر أن يعود بعد انتهاء إجازته إلى أرض الوطن.

وحول أخذ الوزير الحريص إجازة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، والمساعي التي يبذلها مجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا، قالت الشريدة إن الوزير اضطر إلى أخذ إجازة لظروف طارئة وسيعاود العمل خلال هذا الأسبوع بعد عودته من لندن.

#كويتنا | الناطقة باسم وزارة المواصلات عبير الشريدة تنفي خبر «جريدة الجريدة» بشأن إدخال الوزير #مبارك_الحريص إلى الحجر وتؤكد بأنه موجود في بريطانيا بإجازة خاصة ومن المقرر عودته خلال أيام#كورونا_في_الكويتpic.twitter.com/WfLNPmehTD — كويتنا (@kuwaitnaanews) March 1, 2020

وكانت صحيفة "الجريدة" نقلت في وقت سابق عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الحريص أدخل الحجر المنزلي بعد عودته من إجازة قضاها في إيطاليا، مشيرة إلى أنه لن يحضر اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم، كإجراء احترازي.

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وقالت المصادر إن إجراءات وزارة الصحة الخاصة بمواجهة كورونا تطبق على الجميع دون النظر إلى مناصبهم، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة للمواطنين الذين يقضون فترة الحجر في منازلهم عبر مراكز الوقاية الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى 56 حالة، بعد اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر: وسائل إعلام كويتية