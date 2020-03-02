حكومة الوفاق الوطني: "سنتحول من الدفاع للهجوم"

أكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا، أن حكومته ستسعى قريبا إلى طرد قوات "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر وتهاجم العاصمة طرابلس منذ شهور.

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وقال باشاغا: "حكومة الوفاق وقواتها لا تريد أن تكون طرابلس تحت القصف يوميا وسنطرد هذه القوات خارج طرابلس. قواتنا ستتحول من الدفاع للهجوم قريبا لأنه ليس هناك أملا في وقف إطلاق النار".

وأضاف: "يوم الجمعة أكثر من 60 صاروخا سقطت في معيتيقة و60 صاروخا سقطت على طرابلس يوم السبت".

وأشار إلى أن القوات التابعة للوفاق الوطني ستبدأ هجوما عسكريا خلال أيام، مؤكدا أن "ليبيا ستواجه أزمة إنسانية كبيرة، إذا لم يتدخل المجتمع الدولي".

وشهد محيط العاصمة قصفا كثيفا في الأيام القليلة الماضية، أدى لإغلاق مطار معيتيقة مرارا، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة وتسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني.

المصدر: رويترز