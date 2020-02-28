"الجيش الوطني الليبي" يعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية

أعلن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة لـ "الجيش الوطني الليبي"، أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية حاول المسلحون شن عملية جوية ضد الجيش بها.

وقال اللواء المبروك الغزوي إن جماعات تابعة لحكومة الوفاق حاولت الهجوم على قوات "الجيش الوطني" وضرب المزيد من الأهداف المدنية عن طريق شن هجوم جوي باستخدام الطائرات المسيرة.

وأضاف: "ما زالت عمليات الاستطلاع الرادارية مستمرة لاقتناص ما يسير من طائرات معادية، وهذا ما يؤكد السيادة الجوية للجيش الوطني الليبي".

من جهته، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي "بالجيش الوطني الليبي" العميد خالد المحجوب، عن مقتل نحو 15 عسكريا تركيا في قصف استهدف مواقع داخل مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

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وقال المحجوب لـRT، إن "الجيش دمر رادارين في قاعدة عسكرية داخل المطار المدني"، مشيرا إلى أن تركيا تقوم بإنشائهما وأضاف، أن "الجيش تمكن من إسكات النيران في مشروع الموز".

وتجدد القصف المدفعي والصاروخي جنوب العاصمة الليبية طرابلس صباح الجمعة، وأعلن عن سقوط نحو 60 قذيفة صاروخية على مطار معيتيقة، الأمر الذي حمل إدارته على تعليق الرحلات مجددا.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT