أبو الغيط في الجزائر لبحث ملفات إقليمية وعربية

استقبل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم اليوم السبت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي وصل إلى الجزائر في زيارة تدوم يومين.

وسيجري أبو الغيط محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حول الترتيبات المتعلقة باجتماع الدورة العادية الـ32 للقمة العربية المرتقبة بالجزائر العاصمة.

كما سيبحث الجانبان عددا من الملفات الإقليمية على غرار الملفين الليبي والسوري، فضلا عن تطورات القضية الفلسطينية، في أعقاب الإعلان عما سمي بـ"صفقة القرن".

المصدر: الإذاعة الجزائرية