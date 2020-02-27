مصر تلغي كافة رحلات العمرة إلى السعودية

أعلنت الشركة الوطنية للطيران في مصر "مصر للطيران" أنه تم إلغاء حجوزات جميع الركاب حاملي تأشيرات العمرة سواء كانت مجموعات أو أفراد اعتبارا من اليوم الخميس.

بناءً على قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً من حاملي تأشيرات العمرة وكذلك حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد(19-COVID)منها خطراً pic.twitter.com/uKV325527I — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) February 27, 2020

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وأشارت مصر للطيران" إلى أنه بناء على قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا، تؤكد الشركة الوطنية مصر للطيران على التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كافة رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية، ومتابعة الموقف أول بأول وفقا للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.

و متابعة الموقف اولاً بأول وفقاً للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن. هذا وقد قررت مصر للطيران إلغاء حجوزات جميع الركاب حاملي (تأشيرات العمرة)سواء كانت مجموعات أو أفراد اعتباراً من اليوم الخميس 27 فبراير 2020 وحتى إشعار آخر، — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) February 27, 2020

وقررت مصر للطيران إعفاء كافة تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد إلى المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز- تغيير خط السير- الاسترداد- التخلف عن السفر).

مع التأكيد على إعفاء كافة تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد الي المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند(إعادة الحجز- تغيير خط السير- الاسترداد- التخلف عن السفر). — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) February 27, 2020

المصدر: RT