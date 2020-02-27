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مصر تلغي كافة رحلات العمرة إلى السعودية

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مصر تلغي كافة رحلات العمرة إلى السعودية
Reuters
مصر للطيران
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أعلنت الشركة الوطنية للطيران في مصر "مصر للطيران" أنه تم إلغاء حجوزات جميع الركاب حاملي تأشيرات العمرة سواء كانت مجموعات أو أفراد اعتبارا من اليوم الخميس.

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وأشارت مصر للطيران" إلى أنه بناء على قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا، تؤكد الشركة الوطنية مصر للطيران على التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كافة رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية، ومتابعة الموقف أول بأول وفقا للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.

وقررت مصر للطيران إعفاء كافة تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد إلى المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز- تغيير خط السير- الاسترداد- التخلف عن السفر).

المصدر: RT

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