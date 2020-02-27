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مصر تعلق على وقف السعودية تأشيرة العمرة وزيارة الحرم النبوي

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مصر تعلق على وقف السعودية تأشيرة العمرة وزيارة الحرم النبوي
Reuters
الكعبة المشرفة
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أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أن تعليق السعودية تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف لكافة الجنسيات، "يندرج تحت قاعدة درء المفسدة، مقدم على جلب المصلحة".

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وأضاف أن قرار السعودية له ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن.

وتابع: "في ضوء بيان الخارجية السعودية الذي أكد أن هذا الإجراء احترازي مؤقت يهدف  للإسهام في  كبح جماح انتشار فيروس كورونا، وأن هذا الإجراء سيخضع لإعادة التقييم المستمر، ولا سيما أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحاما أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية".

وقال: "نسأل الله أن يرفع كل بلاء عن البشرية أجمعين، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين من كل داء أو بلاء".

وكانت السعودية قد أعلنت تعليق دخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، في إجراء احترازي على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID).

المصدر: وكالات

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