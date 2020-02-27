كورونا.. مصر تدعو مواطنيها للحذر في الكويت

أصدرت سفارة مصر لدى الكويت بيانا بصدد فيروس كورونا، بعد الإعلان عن رصد إصابات بالفيروس في الكويت.

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وقالت السفارة في بيانها: "في ضوء إعلان السلطات في دولة الكويت عن رصد حالات إصابة بفيروس كورونا، تهيب سفارة جمهورية مصر العربية بأبناء الجالية المصرية بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة واتباع الإرشادات الصحية والوقائية اللازمة وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، كما تهيب بهم الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص".

وقرر مجلس الوزراء الكويتي عقب اجتماع استثنائي، استقدام فريق طبي متخصص عن طريق منظمة الصحة العالمية بالسرعة الممكنة على خلفية وباء كورونا.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 43.

وكانت الوزارة قد أكدت الأربعاء أن جميع الحالات المصابة "مستقرة، ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل، ويتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا".

المصدر: وكالات