الكويت تستقدم فريقا طبيا عالميا "بالسرعة الممكنة" لملاحقة كورونا

قرر مجلس الوزراء الكويتي عقب اجتماع استثنائي، استقدام فريق طبي متخصص عن طريق منظمة الصحة العالمية بالسرعة الممكنة على خلفية وباء كورونا.

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وورد في موقع مجلس الوزراء الكويتي في "تويتر" أنه تقرر "استقدام فريق طبي عالمي متخصص عن طريق منظمة الصحة العالمية بالسرعة الممكنة للاطلاع على كافة الإجراءات التي يتم اتباعها على مختلف الأصعدة في مواجهة هذا الوباء الخطير، وتقييم هذه الإجراءات والتدابير وتقديم النصائح والاقتراحات لتصحيح ما يستوجب التصحيح أو مباركة هذه الإجراءات".

رابعاً : استقدام فريق طبي عالمي متخصص عن طريق منظمة الصحة العالمية بالسرعة الممكنة للاطلاع على كافة الإجراءات التي يتم اتباعها على مختلف الأصعدة في مواجهة هذا الوباء الخطير،وتقييم هذه الإجراءات والتدابير وتقديم النصائح والاقتراحات لتصحيح ما يستوجب التصحيح أو مباركة هذه الإجراءات — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) February 26, 2020

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 43 شخصا.

وكانت الوزارة قد أكدت الأربعاء أن جميع الحالات المصابة بهذا الوباء "مستقرة، ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل، ويتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا".

المصدر: KuwaitiCM