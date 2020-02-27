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وزارة الصحة الكويتية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصا

أخبار العالم العربي

وزارة الصحة الكويتية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصا
Reuters AS
سيدة تضع قناعا واقيا ضد كورونا في الكويت
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قالت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع إلى 43 شخصا.

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وجاء في بيان سابق للوزارة أن الحالات المسجلة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، مضيفا أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد".

ودعت الوزارة المواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.

المصدر: وكالات

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