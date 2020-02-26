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الكويت ترسل طائرة إلى إيطاليا لإجلاء مواطنيها

أخبار العالم العربي

الكويت ترسل طائرة إلى إيطاليا لإجلاء مواطنيها
Globallookpress Markus Mainka
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إرسال طائرة خاصة إلى إيطاليا لإجلاء المواطنين الكويتيين من البلاد، على خلفية تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية في حسابها على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنها "ستقوم بتشغيل رحلة خاصة واحدة إلى مدينة ميلانو في إيطاليا لإجلاء المواطنين الكويتيين".

ومن المقرر أن تقلع الطائرة من ميلانو في طريق عودتها إلى الكويت مساء الخميس 27 فبراير.

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وأضافت الخطوط الجوية الكويتية: "راجين من المواطنين الموجودين هناك التواصل مع السفارة الكويتية في إيطاليا والقنصلية الكويتية في ميلانو بهذا الخصوص.. آملين لهم جميعا عودا حميدا وسالما إلى أرض الوطن".

ويأتي ذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، حيث تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات بكورونا في أوروبا.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا 374 شخصا، توفي 12 منهم.

المصدر: RT

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