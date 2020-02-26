الكويت ترسل طائرة إلى إيطاليا لإجلاء مواطنيها

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إرسال طائرة خاصة إلى إيطاليا لإجلاء المواطنين الكويتيين من البلاد، على خلفية تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية في حسابها على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنها "ستقوم بتشغيل رحلة خاصة واحدة إلى مدينة ميلانو في إيطاليا لإجلاء المواطنين الكويتيين".

لإجلاء المواطنين الكويتيين على أن يكون موعد مغادرتها من ميلانو يوم غدٍ الخميس الساعة ٢:٢٥ مساء بتوقيت ميلانو ووصولها إلى مطار الكويت الدولي الساعة ١٠:١٥ مساء بتوقيت الكويت إن شاءالله -٢ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) February 26, 2020

ومن المقرر أن تقلع الطائرة من ميلانو في طريق عودتها إلى الكويت مساء الخميس 27 فبراير.

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وأضافت الخطوط الجوية الكويتية: "راجين من المواطنين الموجودين هناك التواصل مع السفارة الكويتية في إيطاليا والقنصلية الكويتية في ميلانو بهذا الخصوص.. آملين لهم جميعا عودا حميدا وسالما إلى أرض الوطن".

ويأتي ذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، حيث تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات بكورونا في أوروبا.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا 374 شخصا، توفي 12 منهم.

المصدر: RT