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الصحة العالمية: الزيادة المفاجئة في الإصابات بكورونا في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية مقلقة للغاية

ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الكويت إلى 25

أخبار العالم العربي

ارتفاع عدد المصابين بفيروس
Reuters SM/RR/RAF
رجلا أمن كويتيان يرتديان قناعين واقيين من كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 25.

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وجاء في بيان الوزارة الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن "الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران".

وأوضح البيان أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد".

ودعت الوزارة المواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.

المصدر: "كونا"

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