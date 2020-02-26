السيسي يعزي أرملة الرئيس الراحل حسني مبارك بوفاته (صور)

نشرت الرئاسة المصرية صورا لحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

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وظهر السيسي وهو يقدم التعازي لأرملة الرئيس المصري الراحل، سوزان مبارك، وابني الفقيد، علاء وجمال مبارك، وتقدمه للجنازة العسكرية.

وجرى تشييع جثمان مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض.

المصدر: RT