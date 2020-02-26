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السيسي يعزي أرملة الرئيس الراحل حسني مبارك بوفاته (صور)

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السيسي يعزي أرملة الرئيس الراحل حسني مبارك بوفاته (صور)
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجنازة العسكرية للرئيس الراحل حسني مبارك
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نشرت الرئاسة المصرية صورا لحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

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صورة من جنازة مبارك تثير مواقع التواصل الاجتماعي في تفسير معناها

وظهر السيسي وهو يقدم التعازي لأرملة الرئيس المصري الراحل، سوزان مبارك، وابني الفقيد، علاء وجمال مبارك، وتقدمه للجنازة العسكرية.

وجرى تشييع جثمان مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض.

المصدر: RT

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