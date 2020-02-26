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صورة من جنازة مبارك تثير مواقع التواصل الاجتماعي في تفسير معناها

أخبار العالم العربي

صورة من جنازة مبارك تثير مواقع التواصل الاجتماعي في تفسير معناها
Reuters Amr Abdallah Dalsh
جنازة الرئيس المصري الأسبق/ محمد حسني مبارك (1928-2020)
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تناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، صورة من جنازة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، بما تثيره من جدل حول معناها، وأعطاها البعض بعدا سياسيا.

وحصدت الصورة التي التقطتها عدسة المصور الفوتوغرافي لوكالة "رويترز"، عمر عبد الله، عددا من التعليقات بين من أعطاها بعدا سياسيا جدليا (حيث تبارى المستخدمون في تفسير معناها)، وبين من تعامل معها كصورة فوتوغرافية مجردة، إلا أن تفرّد اللقطة ومهنيتها كان العامل المشترك لجميع التعليقات.

صورة من جنازة مبارك تثير مواقع التواصل الاجتماعي في تفسير معناها
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
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وقد شيع جثمان الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في وقت سابق من يوم الأربعاء، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرق القاهرة، في جنازة عسكرية، بحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ولفيف من الشخصيات العامة على رأسهم رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب، علي عبد العال.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، يوم أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض.

المصدر: RT

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