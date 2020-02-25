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انفجار في ساحة الأمويين بدمشق

أخبار العالم العربي

انفجار في ساحة الأمويين بدمشق
AFP LOUAI BESHARA
ساحة الأمويين في دمشق - أرشيف
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قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" الثلاثاء إن انفجارا هز ساحة الأمويين في دمشق.

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سانا: مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار عبوة داخل سيارة مدنية قرب ملعب تشرين في دمشق
سانا: مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار عبوة داخل سيارة مدنية قرب ملعب تشرين في دمشق

وأكدت الوكالة السورية، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن التفجير ناجم عن انفجار عبوة ناسفة موضوعة في سيارة بمنطقة الأمويين بدمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق، إلى أن الانفجار وقع في نفق الأمويين وأصيب شخص واحد حتى اللحظة. ‏

وأعلنت "سانا"، في وقت سابق، أن مدنيا قتل وجرح آخر نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في سيارة مركونة بالقرب من ملعب تشرين بالعاصمة دمشق.

ويعد الانفجار في ساحة الأمويين الخامس من نوعه خلال شهر في دمشق والثاني خلال اليوم الثلاثاء، حيث أصيب شخصان بجروح، الخميس الماضي، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة "بيك أب"، في منطقة المرجة وسط العاصمة السورية.

وقبل ذلك، انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة، الثلاثاء الماضي، في منطقة باب مصلى، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة.

المصدر: سانا 

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