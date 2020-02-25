سانا: مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار عبوة داخل سيارة مدنية قرب ملعب تشرين في دمشق

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مدنيا قتل وجرح آخر نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في سيارة مركونة بالقرب من ملعب تشرين بالعاصمة دمشق.

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ويعد الانفجار، الرابع من نوعه خلال شهر في دمشق، حيث أصيب شخصان بجروح، الخميس الماضي، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة "بيك أب"، في منطقة المرجة وسط العاصمة السورية.

وقبل ذلك، انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة، الثلاثاء الماضي في منطقة باب مصلى، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة.

المصدر: سانا