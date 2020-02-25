الملك سلمان يبرق السيسي معزيا في وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

بعث الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

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وقال الملك سلمان في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جهته، بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس السيسي في وفاة مبارك.

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، رحمه الله، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم، عن عمر يناهز 91 عاما.

وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد، حدادا على وفاة الرئيس الراحل.

المصدر: واس