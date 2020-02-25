الجيش المصري ينعى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك

نعت القوات المسلحة المصرية الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك بعد وفاته، اليوم الثلاثاء، ووصفته بـ"إبن من أبنائها".

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وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته".

وكان التلفزيون المصري قد أعلن رسميا خبر وفاة مبارك عن عمر يناهز 91 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، قد اعلن منذ عدة أيام أن والده يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

المصدر: RT