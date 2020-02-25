نتنياهو يعلق على وفاة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعقيبا على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك إنه كان صديقا شخصيا له.

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وتابع في منشور له على "فيسبوك": "باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك".

وأضاف: "كان الرئيس مبارك صديقا شخصيا لي، وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل، لقد التقيت به مرات عديدة وأخذت انطباعا شديدا عن التزامه بهذا السلام. سنواصل المضي قدما على هذا الطريق المشترك".

وقال نتنياهو: "أود أن أتقدم بالتعازي إلى الرئيس السيسي وإلى أسرة مبارك وإلى الشعب المصري".

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، حسبما أعلن رسميا.

المصدر: RT