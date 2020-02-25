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رئاسة الجمهورية المصرية تنعى حسني مبارك

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نعت رئاسة الجمهورية في مصر ببالغ الحزن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة.

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وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

وقالت رئاسة الجمهورية في مصر خلال بيان، اليوم الثلاثاء:"تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

وتابعت: "وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020".

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، حسبما نقل مراسلنا عن مصادر  مصرية.

المصدر: RT

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