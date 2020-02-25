الكويت تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 8 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 8، بعد تشخيص 3 إصابات جديدة بين المواطنين الخاضعين للحجر الصحي بعد عودتهم من إيران.

إقرأ المزيد

وأكدت الوزارة في بيان لها أن حالة جميع المصابين "جيدة"، وأنه تم عزلهم داخل إحدى المستشفيات "المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد".

آخر مستجدات وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد 3 pic.twitter.com/W0Ud02f7Ta — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) February 25, 2020

يتبع...