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الكويت تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 8 أشخاص

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الكويت تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 8 أشخاص
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 8، بعد تشخيص 3 إصابات جديدة بين المواطنين الخاضعين للحجر الصحي بعد عودتهم من إيران.

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وأكدت الوزارة في بيان لها أن حالة جميع المصابين "جيدة"، وأنه تم عزلهم داخل إحدى المستشفيات "المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد".

يتبع...

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