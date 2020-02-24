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الجزائر تدعم أسطولها التجاري بناقلتي غاز وناقلة نفط دون اقتراض (صورة)

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الجزائر تدعم أسطولها التجاري بناقلتي غاز وناقلة نفط دون اقتراض (صورة)
Globallookpress / Eric Lalmand
علم الجزائر
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دعمت الجزائر أسطولها البحري التجاري بثلاث ناقلات بحرية جديدة للمحروقات.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بأن رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، ترأس اليوم الاثنين، حفل اقتناء ناقلتي غاز وناقلة نفط.

وقالت الوكالة الرسمية إن جراد دشن ناقلتي الغاز "حاسي توارق" و"حاسي بركين" بسعة 13.000 متر مكعب لكل واحدة، وناقلة نفط "إن إيكر" بطاقة 46.000 طن.

وصرح عبد العزيز جراد بأن هذا الإنجاز هام جدا واستثمار كبير بتمويل جزائري بحت، دون اللجوء إلى قروض، مؤكدا على أهمية التزود بهذا النوع من وسائل النقل.

من جهته، أفاد موقع "البلاد" الجزائري، بأن تكلفة الناقلات الثلاثة بلغت 113 مليون دولار.

المصدر: "واج" + "البلاد"

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