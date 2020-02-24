أمير قطر يوجه بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الأحد، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين، ودعم صندوق التقاعد العسكري الأردني بمبلغ 30 مليون دولار.

هذا وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أهمية تفعيل اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة ودعم العلاقات الثنائية.

ووفقا لنشرة صادرة عن الديوان الملكي الأردني، مساء أمس الأحد "أجرى الملك عبد الله الثاني والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في قصر الحسينية مباحثات تناولت العلاقات المتينة بين البلدين، وسبل توسيع آفاق التعاون بينهما، فضلا عن التطورات في المنطقة"​​​.

وأكد الجانبان، خلال المباحثات "اعتزازهما بالعلاقات بين البلدين، والحرص على النهوض بها في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية منها، والتأكيد على أهمية تفعيل اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة، والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة، بما يحقق مصالحهما المشتركة".

وركزت المباحثات على مجمل القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث "تم التأكيد على ضرورة دعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية".

وتأتي زيارة أمير قطر إلى الأردن، في إطار جولته العربية، التي ستشمل كذلك تونس والجزائر بهدف تعزيز علاقات بلاده مع هذه الدول.

المصدر: وكالات