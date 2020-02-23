العاهل الأردني يستقبل أمير قطر في مطار الملكة علياء الدولي (فيديو)

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية للمملكة تستمر ليومين.

سمو أمير البلاد المفدى يصل إلى العاصمة عمان في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تستغرق يومين، وكان في استقبال سموه لدى وصوله ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.#قناpic.twitter.com/mtd2MtUcj9 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 23, 2020

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن الملك عبد الله الثاني، استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار الملكة علياء الدولي.

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وأفادت "بترا" بأنه جرت مراسم استقبال رسمية، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف، فيما عزفت الموسيقى السلامين الوطني القطري والملكي الأردني.

وأضافت أن العاهل الأردني سيجري مباحثات مع أمير قطر، تتناول العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطورات في المنطقة.

إلى ذلك، رافق أمير قطر في الزيارة، وفد رفيع المستوى يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية، ورئيس جهاز أمن الدولة، ومساعد رئيس الديوان الأميري، ومدير إدارة الدراسات والبحوث في الديوان الأميري، ومدير إدارة المحافظ الإقليمية في جهاز قطر للاستثمار، ورئيس هيئة التعاون الدولي العسكري في وزارة الدفاع، ومدير إدارة الشؤون العربية في الخارجية القطرية.

العاصمة الأردنية عمَّان تفتح قلبها قبل ذراعيها لإستقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يحل ضيفا غاليا عزيزا على أخيه الملك عبد الله الثاني.#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثانيpic.twitter.com/K38hUYsHE2 — Ola Al Fares ⚖️ (@OlaAlfares) February 23, 2020

#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني العاصمة عمان تتزين بأعلام قطر وصور الأمير الشيخ تميم بن حمد قبيل وصوله للأردن ❤️ pic.twitter.com/KmVE0jjGTI — Baraa Ateeq (@BaraaAteeq) February 23, 2020

المصدر: RT + وكالات