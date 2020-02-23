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العاهل الأردني يستقبل أمير قطر في مطار الملكة علياء الدولي (فيديو)

أخبار العالم العربي

العاهل الأردني يستقبل أمير قطر في مطار الملكة علياء الدولي (فيديو)
Reuters / Muhammad Hamed
العاهل الأردني عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - عمان 28 مارس 2017
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وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية للمملكة تستمر ليومين.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن الملك عبد الله الثاني، استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار الملكة علياء الدولي.

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وأفادت "بترا" بأنه جرت مراسم استقبال رسمية، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف، فيما عزفت الموسيقى السلامين الوطني القطري والملكي الأردني.

وأضافت أن العاهل الأردني سيجري مباحثات مع أمير قطر، تتناول العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطورات في المنطقة.

إلى ذلك، رافق أمير قطر في الزيارة، وفد رفيع المستوى يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية، ورئيس جهاز أمن الدولة، ومساعد رئيس الديوان الأميري، ومدير إدارة الدراسات والبحوث في الديوان الأميري، ومدير إدارة المحافظ الإقليمية في جهاز قطر للاستثمار، ورئيس هيئة التعاون الدولي العسكري في وزارة الدفاع، ومدير إدارة الشؤون العربية في الخارجية القطرية.

المصدر: RT + وكالات

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