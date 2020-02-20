العراق يعلق منح تأشيرات الدخول للإيرانيين بعد رصد حالات كورونا في إيران

نشرت وسائل إعلام عراقية، وثيقة صادرة من وزارة الداخلية تتضمن تعليق منح السمة السياحية لحاملي الجوازات الإيرانية، ومنع دخول الوافدين منها.

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وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن وثائق صادرة من وزارة الصحة تضمنت مقترحات خلية الأزمة بشأن فيروس "كورونا"، ومنها "منع دخول الوافدين من إيران والعراقيين من السفر إليها".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" جنوب غرب العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص، وذلك عقب الإعلان عن وفاة شخصين متأثرين بالفيروس القاتل.

وزارة الداخلية العراقية تتضمن تعليق منح السمة السياحية لحاملي الجوازات الايرانية.

#اغلقوا_الحدود_مع_ايرانpic.twitter.com/c8lEhlZmO5 — Waad Alhafiz - وعد الحافظ 🇮🇶 (@waad_alhafiz) February 20, 2020

من جانبها، دعت السفارة الإيرانية لدى بغداد الأربعاء، العراقيين من الراغبين بالسفر إليها، للتوجه مباشرة إلى الحدود بين البلدين من دون الحاجة لاستحصال تأشيرة دخول مسبقة، مؤكدة إعفاء العراقيين من التأشيرة لثلاثة أشهر.

المصدر: "السومرية نيوز"