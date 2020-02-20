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العراق يعلق منح تأشيرات الدخول للإيرانيين بعد رصد حالات كورونا في إيران

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العراق يعلق منح تأشيرات الدخول للإيرانيين بعد رصد حالات كورونا في إيران
AFP ESSAM AL-SUDANI
معبر حدودي بين العراق وإيران - أرشيف
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نشرت وسائل إعلام عراقية، وثيقة صادرة من وزارة الداخلية تتضمن تعليق منح السمة السياحية لحاملي الجوازات الإيرانية، ومنع دخول الوافدين منها.

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وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن وثائق صادرة من وزارة الصحة تضمنت مقترحات خلية الأزمة بشأن فيروس "كورونا"، ومنها "منع دخول الوافدين من إيران والعراقيين من السفر إليها".

العراق يعلق منح تأشيرات الدخول للإيرانيين بعد رصد حالات كورونا في إيرانكتاب وزارة الداخلية العراقية

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" جنوب غرب العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص، وذلك عقب الإعلان عن وفاة شخصين متأثرين بالفيروس القاتل.

من جانبها، دعت السفارة الإيرانية لدى بغداد الأربعاء، العراقيين من الراغبين بالسفر إليها، للتوجه مباشرة إلى الحدود بين البلدين من دون الحاجة لاستحصال تأشيرة دخول مسبقة، مؤكدة إعفاء العراقيين من التأشيرة لثلاثة أشهر.

المصدر: "السومرية نيوز"

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