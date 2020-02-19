إيران تعفي العراقيين من التأشيرة

أعلنت السفارة الإيرانية في بغداد اليوم الأربعاء، إعفاء العراقيين من التأشيرة ثلاثة أشهر، ودعتهم إلى التوجه للحدود بين البلدين دون الحاجة للفيزا.

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وقال نائب السفير الإيراني موسى طبطبائي في بيان صحفي، إن "السفر إلى إيران في أشهر رجب وشعبان ورمضان، سيكون بدون الحاجة إلى استصدار فيزا مسبقة من السفارة".

وأضاف: "يمكن للعراقي أن يذهب إلى الحدود ومعه جواز السفر فقط".

أعلنت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، استئناف قوافلها الجوية لزيارة العتبات المقدسة في العراق جوا في شهر ديسمبر الماضي.

من جهتها، أشارت السلطات العراقية في نوفمبر 2019، إلى إعادة فتح المنافذ الحدودية مع إيران، أمام حركة المسافرين عقب طلب الأخيرة إغلاقها بسبب موجة الاحتجاجات في البلدين.

المصدر: RT