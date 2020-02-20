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الأردن.. وفاة سائح إيطالي في البتراء

أخبار العالم العربي

الأردن.. وفاة سائح إيطالي في البتراء
Reuters
بترا
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توفي اليوم الخميس، سائح إيطالي يبلغ من العمر 32 عاما إثر سقوط حجر على رأسه، خلال تجواله بالقرب من منطقة الخزنة في البتراء، حسب سلطة إقليم البتراء.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء، سليمان الفرجات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الحادث يمكن أن يحصل في أي بلد، مؤكدا اهتمام جميع السلطات بسلامة كل سائح على أرض المملكة.

وأوضح الفرجات أن أسباب سقوط الحجر كانت بفعل هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية على منطقة البتراء.

وشدد الفرجات على أن السلطة وبالتعاون مع جميع الجهات المختصة تعمل على توفير جميع سبل السلامة للسياح.

المصدر: وكالة "بترا"

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