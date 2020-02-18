السفير الأمريكي في ليبيا يلتقي حفتر

جدد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند خلال اجتماعه الثلاثاء مع قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية تفاوضية للأزمة الليبية.

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وأشار نورلاند، وفق حساب السفارة الأمريكية في ليبيا على "تويتر"، إلى الالتزام المعلن الذي أبداه حفتر بوقف دائم لإطلاق النار، وأكد التزام الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين بوقف التصعيد وحظر الأسلحة وتغليب الحل السياسي للنزاع.

ولفتت السفارة الأمريكية إلى أن نورلاند يتطلع إلى زيارة العاصمة طرابلس للقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

1/3 قام سفير الولايات المتحدة نورلاند بزيارته الأولى إلى #ليبيا والتقى بالمشير حفتر ليؤكد مجدّدا على أهمية التوصّل إلى تسوية تفاوضية. pic.twitter.com/E9CrCNcRRb — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) February 18, 2020

بدوره، أفاد المكتب الإعلامي "للجيش الوطني الليبي" بأن اللقاء الذي جمع حفتر والسفير الأمريكي بحث "ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية، ودور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها.

وأضاف أن حفتر أكد موقفه المتمسك بـ "تأمين" كامل التراب الليبي، وإنهاء "سيطرة الإرهابيين" وإخراج كل "المرتزقة" الذين تم جلبهم عن طريق "الغزو التركي".

المصدر: RT+ وكالات