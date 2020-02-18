سلامة: حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا تم خرقه والمحافظة عليه تحتاج إلى تعاون

قال الموفد الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا تم خرقه والمحافظة عليه تحتاج إلى تعاون بين جميع الأطراف.

إقرأ المزيد

وشدد سلامة على ضرورة مواجهة الخروقات المستمرة للهدنة، داعيا الأطراف الليبية إلى احترامها.

وأضاف سلامة أن مؤتمر برلين كان نقطة مهمة في عملية طويلة سنحافظ عليها عبر لجنة المتابعة، مشيرا إلى أن الصعوبات في ليبيا تكمن في خرق الهدنة ومراقبة وقف النار والشأن العسكري.

وقال سلامة إن الموانئ البحرية في العاصمة الليبية طرابلس تعرضت لهجوم يوم الثلاثاء من دون أن يذكر تفاصيل.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تلقت شروطا من رجال القبائل الموالين للجيش الوطني الليبي بشأن إنهاء إغلاق موانئ تصدير النفط في شرق البلاد، مؤكدا أنه يجب مناقشة هذه الشروط في حوار الأمم المتحدة.

كلام سلامة، جاء قبيل استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في جنيف.

وكانت اللجنة العسكرية عقدت اجتماعها الأول في الفترة ما بين 3 إلى 8 فبراير الجاري في جنيف، وصرحت بعثة الأمم المتحدة، أن جو المناقشات، اتسم بالطابع الإيجابي والمهني المحترف. ونوهت بوجود "إجماع بين الطرفين على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، الذي تم الإعلان عنه في 12 يناير، وكذلك ضرورة الالتزام به".

المصدر: RT