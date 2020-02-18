تشاووش أوغلو يتحدث عن لقاء محتمل بين بوتين وأردوغان حال فشل مباحثات موسكو حول إدلب

صرح زير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأنه إذا لم تتوصل روسيا وتركيا لنتائج في مباحثات موسكو حول إدلب، فمن الممكن عقد لقاء على مستوى رئيسي البلدين خلال الأيام المقبلة.

ونقلت قناة "TRT" التركية عن تشاووش أوغلو هذا التصريح اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تتواصل فيه في العاصمة الروسية موسكو لليوم الثاني على التوالي مباحثات بين الوفدين التركي والروسي لمناقشة الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمالي سوريا.

من جانبه، علق متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم على مباحثات موسكو بقوله: "أبلغنا الجانب الروسي بشكل واضح وصريح بأننا أجرينا التحضيرات العسكرية اللازمة من أجل إعادة النظام (السوري) إلى حدوده السابقة (حدود اتفاق سوتشي) في حال لم ينسحب".

ويشارك في مباحثات اليوم التي بدأت الساعة العاشرة صباحا خلف أبواب مغلقة في مقر وزارة الخارجية الروسية، دبلوماسيون ومسؤولون عسكريون واستخباراتيون من الجانبين.

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ويترأس الوفد الروسي كل من نائب وزير الخارجية سيرغي فرشينين، ومبعوث الرئيس الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، فيما يترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية سادات أونال.

واختتمت جولة أمس من المباحثات في موسكو بين روسيا وتركيا حول إدلب دون نتيجة، واتفاق الطرفان على مواصلة الحوار اليوم الثلاثاء.

المصدر: وسائل إعلام تركية