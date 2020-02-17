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جولة جديدة من المباحثات الروسية التركية حول إدلب

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جولة جديدة من المباحثات الروسية التركية حول إدلب
Sputnik
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اختتم اليوم الأول من جولة مباحثات جديدة بين روسيا وتركيا حول سبل تخفيض التوتر في محافظة إدلب السورية.

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وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان صدر عقب مباحثات اليوم، أن الوفد التركي إلى موسكو الذي يترأسه نائب وزير الخارجية سيدات أونال، "شدد على ضرورة تحقيق الخفض السريع للتوترات على الأرض، ومنع تدهور الحالة الإنسانية في إدلب، وإيجاد السبل الكفيلة لمنع حدوث خروقات للاتفاق".

وأضافت الوزارة أن الطرفين بحثا "التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار مذكرة سوتشي".

وأكد الجانب التركي أن المباحثات ستتواصل غدا الثلاثاء.

وأجرت روسيا وتركيا الجولة الأولى من المباحثات يوم 8 فبراير الجاري في أنقرة، بهدف إيجاد مخرج من الحالة المتأزمة في منطقة إدلب لوقف التصعيد التي أقيمت بناء على اتفاق روسي تركي مبرم في إطار عملية "أستانا" التفاوضية حول التسوية السورية.

ومثل الجانب الروسي في جولة المباحثات الأولى كلا من نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكساندر لافرينتييف.

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وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح بأن تركيا أخفقت في تنفيذ عدد من التزاماتها الأساسية بشأن إدلب، بما فيها الفصل بين فصائل المعارضة السورية المعتدلة المستعدة للحوار مع الحكومة السورية في إطار العملية السياسية، وإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" ("هيئة تحرير الشام" حاليا) وغيرها من الجماعات الإرهابية الناشطة في إدلب.

المصدر: وكالات

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