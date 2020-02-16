"قسد" تنفي مشاركتها في العمليات العسكرية في ريف إدلب

نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، صحة الأنباء التي تحدثت عن مشاركتها في العمليات العسكرية في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال كينو كبريئل المتحدث باسم "قسد"، إن المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام "عارية عن الصحة".

ولم يذكر بيان كبرئيل تفاصيل إضافية، فيما قالت وكالة أنباء "هاوار"، المقربة من "قسد"، إن "وسائل إعلام موالية لمرتزقة جيش الاحتلال التركي"، تناقلت أخبارا تتحدث عن مشاركة "قسد" في العمليات العسكرية الدائرة في منطقة إدلب.

المصدر: وكالات