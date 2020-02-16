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وزير الخارجية الإماراتي يستقبل إيفانكا ترامب في قصر البحر

أخبار العالم العربي

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استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، المشاركة في "منتدى المرأة العالمي - دبي 2020".

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بالفيديو.. إيفانكا ترامب في اللوفر أبوظبي
بالفيديو.. إيفانكا ترامب في اللوفر أبوظبي

وخلال اللقاء الذي عقد في قصر البحر بأبوظبي، بحث آل نهيان وضيفته علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب آل نهيان بزيارة إيفانكا ترامب لبلاده مؤكدا أن الإمارات والولايات المتحدة تربطهما علاقات صداقة وتعاون استراتيجي، فضلا عن وجود حرص مستمر على تعزيز تلك العلاقات وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبها، أعربت إيفانكا ترامب عن سعادتها بالتواجد في الإمارات والمشاركة في "منتدى المرأة العالمي" مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية الأمريكية الإماراتية.

وجاء اللقاء بحضور وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي خلدون خليفة المبارك.

وسبق أن زارت إيفانكا ترامب في إطار رحلتها هذه متحف اللوفر أبوظبي، وجامع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. 

وزير الخارجية الإماراتي يستقبل إيفانكا ترامب في قصر البحر
وام
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شاهد.. إيفانكا ترامب في جامع الشيخ زايد في أبوظبي
شاهد.. إيفانكا ترامب في جامع الشيخ زايد في أبوظبي

المصدر: وام

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