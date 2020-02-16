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تجدد دعم الطلبة للاحتجاجات بمسيرات طويلة (صور)

أخبار العالم العربي

تجدد دعم الطلبة للاحتجاجات بمسيرات طويلة (صور)
RT
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تجددت تظاهرات الطلبة في عدد من المحافظات العراقية، اليوم الأحد، دعماً للاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي.

وقال مراسل RT إن "العاصمة بغداد شهدت توافد الآلاف من الطلبة إلى ساحة التحرير، كما شهدت محافظات واسط وكربلاء وذي قار، تظاهرات مشابهة".

تجدد دعم الطلبة للاحتجاجات بمسيرات طويلة (صور)
RT


وأضاف أن "طلبة الجامعات في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، قرروا الخروج كل يوم أحد بمسيرات طويلة باتجاه ساحات الاعتصام لمؤازرة المحتجين".

تجدد دعم الطلبة للاحتجاجات بمسيرات طويلة (صور)
RT
تجدد دعم الطلبة للاحتجاجات بمسيرات طويلة (صور)
RT

المصدر: RT

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