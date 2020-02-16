هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الأمريكي والسفارة الأمريكية في بغداد

سقطت عدة صواريخ في محيط قاعدة عسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والسفارة الأمريكية الواقعة قربها في بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

أفاد بذلك مسؤولون أمريكيون لوكالتي أنباء "رويترز" و"فرانس برس" دون أن يوضحوا على الفور ما إذا كان الهجوم أدى إلى وقوع أضرار أو إصابات.

وذكرت "فرانس برس" أن مراسلها سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة العراقية قرابة الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم بالتوقيت المحلي، تبعتها أصوات تحليق طائرات في سماء المنطقة.

ودوت صفارات الإنذار في أنحاء مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة، وفقا لمصدر أمريكي ولدبلوماسي يقيم في منطقة قريبة.

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ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم الصاروخي قرب السفارة الأمريكية، علما أن واشنطن تتهم الفصائل الشيعية المسلحة والمقربة من إيران بالوقوف خلف الضربات التي تستهدف جنودها ومقراتها.

وتعرضت السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد تضم قوات أمريكية في العراق إلى 19 هجوما صاروخيا منذ نهاية أكتوبر الماضي، لا سيما بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني قرب مطار بغداد بضربة جوية أمريكية مطلع يناير الماضي.

المصدر: وكالات