دمشق: الإدارة الذاتية الكردية من المحرمات وحكومة تركيا "الأغبى" في العالم

أعرب نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، عن رفض دمشق فكرة وجود أي إدارة ذاتية كردية في البلاد، مشددا على وحدة أراضي سوريا بالكامل.

إقرأ المزيد

وقال مقداد أمس الجمعة في مقابلة أجرتها معه قناة "الميادين"، إن المكون الكردي يشكل جزأ لا يتجزأ من الشعب السوري، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن محاولة فصل الأكراد عن باقي الشعب.

وتابع: "الإدارة الذاتية من المحرمات ومصرون على وحدة أراضي سوريا كاملة".

كما شن هجوما حادا على حكومة تركيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تستغلها لحماية مصالحها المتمثلة في النفط وإسرائيل.

ووصف مقداد حكومة أنقرة بأنها "الأغبى" على مستوى العالم، قائلا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يكذب كما يتنفس، هو متورط في خوض الحرب ضد سوريا وها هو قد ذهب للقتال في ليبيا".

وأشار إلى أن أردوغان كان يعتقد أن الحرب على سوريا ستنتهي خلال بضعة أيام ولذلك "ارتكاب جريمة ضد سوريا والشعب التركي"، لافتا إلى أنه كان يجب على الحكومة التركية أن تفكر بأن أي إضعاف للدولة السورية سينعكس عليها أيضا.

كما تطرق إلى العلاقات بين سوريا وباقي دول العالم العربي، داعيا إياها إلى الإدراك أن الحرب المستمرة لـتسع سنوات لم تجعل سوريا تغير موقفها، وتابع: "كنا نتمنى ألا يتآمر بعض العرب على بعضهم الآخر وألا يضعف بعضهم بعضا".

المصدر: الميادين