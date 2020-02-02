 
مباشر

"الوطني الكردي" يعيد فتح مكاتبه في سوريا

أخبار العالم العربي

Reuters RODI SAID
مقاتلون تابعون لقوات سوريا الديمقراطية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6yh

أعلن عضو هيئة الرئاسة في مناطق الإدارة الذاتية في سوريا نعمت داوود اليوم الأحد، أن "المجلس الوطني الكردي" قرر إعادة فتح مكاتبه في مناطق شمال شرق سوريا.

إقرأ المزيد
قائد
قائد "قسد" يعلن عن اتفاق مع روسيا على دخول قواتها إلى 3 بلدات شمال شرق سوريا

وقال داوود، إن "المجلس الوطني الكردي سيتخذ الإجراءات الكفيلة بإعادة فتح مكاتبه".

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية في ديسمبر الماضي، أنه "لا يوجد عائق قانوني أمام المجلس لمزاولة نشاطاته بناء على مبادرة أطلقها قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي".

وأطلق عبدي في الـ16 من ديسمبر الماضي مبادرة "الوحدة الكردية"، مشيرا إلى "استمرار جهود بناء التضامن الكردي بشكل إيجابي في إقليم كردستان العراق".

المصدر: رووداو

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا