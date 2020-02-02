"الوطني الكردي" يعيد فتح مكاتبه في سوريا

أعلن عضو هيئة الرئاسة في مناطق الإدارة الذاتية في سوريا نعمت داوود اليوم الأحد، أن "المجلس الوطني الكردي" قرر إعادة فتح مكاتبه في مناطق شمال شرق سوريا.

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وقال داوود، إن "المجلس الوطني الكردي سيتخذ الإجراءات الكفيلة بإعادة فتح مكاتبه".

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية في ديسمبر الماضي، أنه "لا يوجد عائق قانوني أمام المجلس لمزاولة نشاطاته بناء على مبادرة أطلقها قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي".

وأطلق عبدي في الـ16 من ديسمبر الماضي مبادرة "الوحدة الكردية"، مشيرا إلى "استمرار جهود بناء التضامن الكردي بشكل إيجابي في إقليم كردستان العراق".

المصدر: رووداو