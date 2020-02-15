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بغداد: رفع الحجر عن العراقيين العائدين من الصين

أخبار العالم العربي

بغداد: رفع الحجر عن العراقيين العائدين من الصين
العاصمة العراقية بغداد - أرشيف
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أكدت دائرة صحة بغداد اليوم السبت، سلامة العراقيين العائدين من مدينة ووهان الصينية الموبوءة بـ"كورونا"، وانتهاء فترة الحجر التي أخضعوا لها فور عودتهم إلى البلاد.

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وقال جاسب الحجامي، مدير عام دائرة صحة بغداد فرع الكرخ: "غادرت مستشفى الفرات العام اليوم، آخر دفعة من أفراد الجالية العراقية القادمة من مدينة ووهان الصينية، والمؤلفة من 11 فردا، بعد أن تمت استضافتهم لمدة أسبوعين كاملين".

وأضاف: "جرى التأكد من سلامتهم من الأمراض المعدية، وخصوصا فيروس كورونا".

أعلنت وزارة الصحة في العراق قبل نحو أسبوعين، وصول عشرات العراقيين من الصين إلى مطار بغداد، مشيرة إلى عدم وجود أي إصابة بينهم بفيروس "كورونا" حسب الفحوص الأولية.

المصدر: RT

 

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