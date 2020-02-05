العراق يحجر 14 يوما على الوافدين من الصين

أعلنت وزارة الصحة في العراق وصول الجالية العراقية من الصين إلى مطار بغداد، مشيرة إلى عدم وجود أي إصابة بين القادمين بفيروس "كورونا" حسب الفحوص الأولية.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة سيف بدر: "الجالية العراقية في الصين وصلت إلى مطار بغداد الدولي ولا توجد أي إصابة بين أفراد الجالية بفيروس كورونا حسب الفحوص الأولية".

وأوضح بدر، أن "فريقا طبيا متخصصا كان في استقبالهم، حيث نقلوا إلى مؤسسة صحية خاصة لغرض عزلهم مدة 14 يوما وهي فترة حضانة المرض لحين التأكد من خلوهم تماما من الإصابة".

عودة أبناء الجالية العراقية من الصين

عودة أبناء الجالية العراقية من الصين

وأضاف، أن "المؤسسة الصحية الخاصة بأفراد الجالية العراقية تحوي كافة الخدمات الصحية والفندقية المطلوبة".

وأكد أن الإجراءات حضرها عدد من النواب في لجنة الصحة والبيئة النيابية التابعة للبرلمان.

عودة أبناء الجالية العراقية من الصين

عودة أبناء الجالية العراقية من الصين

وأعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم الثلاثاء، عن عودة الطلاب العراقيين وعوائلهم، وعددهم 57 شخصا من مدينة "ووهان" في الصين، مصدر انتشار فيروس "كورونا".

المصدر: "السومرية نيوز"