عودة الرعايا العراقيين من الصين إلى بغداد (صور)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بأن الرعايا العراقيين عادوا من جمهورية الصين الشعبية إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال نقلا عن مصادر في مطار بغداد الدولي إن "عددا من الرعايا العراقيين وصلوا اليوم إلى مطار بغداد على متن طائرة تابعة لشركة طيران إيرانية".

RT

RT

RT

ويوم أمس أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، عن عودة الطلاب العراقيين وعوائلهم، وعددهم 57 شخصا، من مدينة ووهان في الصين، مصدر انتشار فيروس "كورونا".

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في المدينة، ومحاصرة مقاطعة هوبي الواقعة وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

RT

المصدر: RT