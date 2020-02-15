وزيرة الصحة المصرية تكشف تفاصيل عن أول مصاب بفيروس "كورونا" (فيديو)

قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إن أول مريض بفيروس "كورونا" في مصر شاب يبلغ من العمر 33 عاما، مضيفة أن الأعراض الإكلينيكية للمرض لم تظهر عليه على الرغم من حمله للفيروس.

وأوضحت الوزيرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي، عمرو أديب، على قناة "MBC مصر" أنه تم فحص المسكن الذي كان يتواجد به المريض للتأكد من عدم إصابة أشخاص آخرين بالفيروس، وتم إخلاء المبنى وعزل ساكنيه لمتابعتهم بشكل يومي.

#الحكاية| وزيرة الصحة تشرح تفاصيل أول حالة مصابة بكورونا في مصر#MBCMASRpic.twitter.com/H0CD5BCuSq — MBC مصر (@mbcmasr) February 14, 2020

وأشارت زايد إلى أن الحالة تم اكتشافها عبر المسح الجماعي لأشخاص في إطار التعرف على الحالات المرضية، إذ أجريت للشاب التحاليل اللازمة واتضح أنها "إيجابية"، وأنه من الممكن أن يتعافى من هذا الفيروس كونه يتمتع بمناعة قوية.

#الحكاية| وزيرة الصحة تتحدث عن وضع المحيطين بأول مصاب بكورونا في مصر#MBCMASRpic.twitter.com/4PuqrEVLtP — MBC مصر (@mbcmasr) February 14, 2020

وبخصوص تجهيز المصاب لتلقي العلاج، قالت زايد إن السلطات الصحية أجرت التحاليل والفحوصات اللازمة وعزلت الشاب لحين انتهاء فترة حضانة جسمه للمرض، كما تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور.

المصدر: "تويتر"