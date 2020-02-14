الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة حربية للتحالف في محافظة الجوف اليمنية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، في أجواء محافظة الجوف شمالي البلاد.

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وأكد متحدث باسم قوات الحوثيين، أنه تم إسقاط طائرة من نوع "تورنيدو" في سماء محافظة الجوف أثناء تنفيذها "مهاما عدائية"، وأشار إلى أن الطائرة تم إسقاطها "بصاروخ أرض جو متطور".

ولم يعلق التحالف العربي بعد على نبأ إسقاط الطائرة.

المصدر: RT + وسائل إعلام تابعة للحوثيين