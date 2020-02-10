الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف قبالة نجران

أفاد مراسل RT في اليمن، اليوم الاثنين، بإعلان جماعة "أنصار الله" الحوثية إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي قبالة نجران.

بدورها، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن "الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية أسقطت، اليوم، طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان في منطقة الصوح قبالة نجران".

وفي الـ8 من فبراير، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال الحوثيون إنهم "أسقطوا طائرة تجسس لقوى التحالف في أجواء منطقة الكيلو 16 (شرق الحديدة)".

وأوضحت الجماعة أن "إسقاط الطائرة تم بعد خرقها اتفاق السويد وقيامها بمهام عدائية".​​​

المصدر: RT + المسيرة